Affittasi utero | manifesto-choc a Firenze Fratelli d' Italia | Vergogna

Il negozio è in via Porta Rossa, in pieno centro. Torselli, Draghi e Cellai (FdI): "Non è goliardia quando si scherza sulle donne indigenti del mondo, vergogna". Il titolare di una storica gioielleria ha esposto un manifesto pubblicitario che raffigura un gioiello in argento a forma di utero, con la scritta "Affittasi utero" (salvo modificarlo dopo le proteste). Il cartello che ha fatto arrabbiare Fratelli d'Italia alludeva alla maternità surrogata: a esporlo è stato Gianfranco Pampaloni.