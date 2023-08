AEW | Andrade El Idolo vuole Malakai Black ad All In | primo match ufficiale?

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 1 agosto 2023) A meno di un mese da All In, si cominciano a muovere i primi passi verso la composizione della card dello storico evento in programma al Wembley Stadium di Londra.El, in rivalità con la House ofda settimane, dopo aver recuperato la propria maschera ha apertamente sfidato il leader della stable,, ad unin territorio britannico. Staremo dunque a vedere se sarà questo ilincontro annunciato per il PPV e se l’ex Tommy End accetterà o meno questa sfida. I want the next one!!! I would like to see you face to face at All In London because you are European and it is with your people. Mexico vs Netherlands . @AEW #ALLIN #AEW #London— “EL...