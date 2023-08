Adolf Hitler | i quadri del Fuhrer quanto valgono? FOTO

Leggi su cultweb

(Di martedì 1 agosto 2023) Non tutti sanno chefu anche un pittore e grande appassionato d’arte. Madel? Sul mercato del collezionismo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, alcune opere sono state vendute per decine di migliaia di dollari. Basti pensare che nel 2009 la casa d’aste Mullock dello Shropshire vendette quindicidelper una cifra superiore a 120mila dollari. Nel 2012 una singola tela del dittatore fu venduta in un’asta in Slovacchia per oltre 40mila euro. Già nel Mein Kampf si poteva leggere comeavesse il sogno di diventare un pittore professionista. La mancata ammissione all’Accademia delle Belle Arti di Vienna, per ben due volte, fece desistere ilda realizzare ...