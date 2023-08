Addio alla giornalista Daniela Mazzacane | l’ultimo messaggio per il marito

(Di martedì 1 agosto 2023) Si è spenta a 59 anni ladopo una lunga malattia. Su Instagrampost è dedicato ale ai bellissimi “31 anni di vita insieme”. I colleghi del Tg Norba si stringono nel dolore attornosua famiglia e alle due figlie che lascia troppo prematuramente.Il mondo del giornalismo è in lutto per, conduttrice di telegiornali, rubriche e programmi di TeleNorba. La malattia se l’è portata via ad appena 59 anni. Visualizza questo post su Instagrampost su Instagram per ilA fine ...

...al cofondatore Randy Meisner Oltre 700mila i like allo scatto in topless in neppure 24 ore. ... Non solo, è stata anche la stessa Vistoria a condividere sui social alcuni scatti insieme..."Abbiamo dovuto direa un essere umano incredibile . Come artista, amico, fratello e figlio, Angus è stato speciale ... anche se la costante sembrano essere i problemi legatisalute mentale . ...... con l'esonero del tecnico Luca D'Angelo e l'consensuale con il direttore sportivo Claudio ... più rapido rispetto al precedente, ha portato Stefano Stefanelli, ex Cesena, che sarà presentato...

Incredibile Belotti, può dire addio alla Roma Corriere dello Sport

Angus Cloud, che in Euphoria interpretava lo spacciatore Fezco, è morto ad appena 25 anni. La famiglia non ha rivelato le cause del decesso ...L'Atalanta dice addio a Rasmus Hojlund: l'attaccante danese è partito per Manchester, prossimo a diventare un nuovo giocatore dello United ...