Acquazzoni e calo termico nel weekend | poi stabilità

Leggi su agi

(Di martedì 1 agosto 2023) AGI - Mese di agosto che inizia con l'alta pressione delle Azzorre disteso tra Atlantico e Mediterraneo. Condizioni di tempo stabile nel complesso in Italia salvo temporali possibili sulle regioni del Nord, specie Alpi, e localmente lungo l'Appennino. Ma secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, una vasta saccatura atlantica in transito sul Mediterraneo centrale dovrebbe portaree temporali sparsi da Nord a Sud. Anche le temperature risentiranno di questa passaggio instabile portandosi tra sabato e domenica anche di qualche grado al di sotto delle medie del periodo. Rimonta dell'alta pressione a seguire ma senza particolari eccessi di caldo in vista. Ecco le previsioni per oggi: - AL NORD Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni settentrionali con possibilità di piogge sparse tra Lombardia e Triveneto, specie settori alpini e ...