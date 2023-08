Abodi e il caso Juve | 'Mai viste plusvalenze fatte da sole'

Commenta per primo Andrea, ministro dello Sport, ha parlato a margine della presentazione degli Europei di pallavolo al Coni ed è tornato sulla Juventus , esclusa per un anno dalle coppe europee come deciso dalla UEFA: '...I precedenti disul- Juventus .: "mai viste plusvalenze fatte da sole" . Juventus, il ministrotorna sulla vicenda giudiziaria. A riaprire il pentolone è stato il ministro ...... ndr ) va avanti e viene sostenuta dalla Lega', ma soprattutto che 'può svilupparsi' perché 'Salvini ne ha parlato col ministro dello Sport. Adesso aspettiamo i primi passi'. E non è un...

Abodi: «Caso Juve Mai visto plusvalenze fatte da sole» Calcio e Finanza

L'esclusione della Juventus dalla Uefa dal punto di vista del ministro Andrea Abodi e la riapertura dell'argomento plusvalenze con una frecciatina ...Siglato un accordo interistituzionale tra il ministero per lo Sport e i Giovani e il Cnel, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.