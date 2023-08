Donaldè stato incriminato per la terza volta. Dopo le accuse per il pagamento alla pornostar Stormy ... Lo riportacitando alcune fonti. . 1 agosto 2023In un'intervista a, il repubblicano ha demolitocon parole abbastanza inusuali: 'Questo - ha commentato - non è ildel 2016, non prendetevi in giro da soli. Lui non ha più l'energia, ...'Se le elezioni - ha commentato in un'intervista aNews - diventano un referendum su quali ... il cui intervento in Iowa non ha scaldato gli animi, ha cercato di prendere le distanze da, ma ...

Abc, Trump è stato incriminato per l'assalto al Congresso Agenzia ANSA

Lo riporta la ABC citando alcune fonti, mentre l'ex presidente degli Stati Uniti su Truth aveva preannunciato «un'altra falsa incriminazione» nei suoi confronti ...Donald Trump è stato incriminato per la terza volta ... incriminato da un gran giurì federale per l'assalto al Congresso del 6 gennaio. Lo riporta Abc citando alcune fonti.