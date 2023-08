A luglio l'inflazione rallenta ancora. Ma il carrello della spesa resta salato

(Di martedì 1 agosto 2023) In Italia prezzi in aumento del 6% (contro il 6,4% di giugno). Continua però la corsa degli alimentari: rincari oltre il 10%

Rallenta l'e rallenta anche l'economia italiana. Secondo i dati dell'Istat, nel mese dil'ascesa dei prezzi si è arrestata, con un leggero aumento dello 0,1% che su base annua significa +6% ...E' quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sull'che fanno registrare un aumento del 10,7% per i prezzi dei prodotti alimentari rispetto allo stesso periodo dell'...... l'economia europea resta molto condizionata dall'. Nell'Eurozona si è registrato un +5,3 per cento a, meno del +5,5 per cento di giugno, ma sempre un livello molto alto rispetto ...

Istat: a luglio inflazione rallenta ancora Borse.it

In Italia prezzi in aumento del 6% (contro il 6,4% di giugno). Continua però la corsa degli alimentari: rincari oltre il 10% ...Stipendi bassi, costo degli affitti alle stelle specie sul lago e l’inflazione che da un anno e mezzo è arrivata alla doppia cifra. Un mix micidiale per chi è costretto a vivere con uno stipendio da l ...