"A breve la stretta sui voli". Il ministro Urso annuncia le misure contro i rincari

... dunque, tronfio e consapevole che tanto non sarebbe successo nulla - almeno nelperiodo - ... Tenendo la borsa. Annusando l'aria sperando di cogliere il pericolo prima che questo si ...... che mira a una integrazione sempre piùed efficiente, con una attenzione particolare all'... Considero, infatti, tale alternativa meno impattante sui centri abitati, piùed economicamente ...... che mira a una integrazione sempre piùed efficiente, con una attenzione particolare all'... Considero, infatti, tale alternativa meno impattante sui centri abitati, piùed economicamente ...

"A breve la stretta sui voli". Il ministro Urso annuncia le misure contro ... ilGiornale.it

Nel mirino del governo gli algoritmi che determinano il prezzo dei voli, aumentando le tariffe quando si dimostra interesse verso una tratta ...Due anni fa ebbe la diagnosi di un tumore cerebrale. Operato aveva pensato di lasciare, ma ora sta meglio è rientrato in condizione e vuole scendere in campo ...