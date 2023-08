35 miliardi in arrivo per il Pnrr | il governo va avanti e la sinistra resta al palo | GUARDA

(Di martedì 1 agosto 2023) Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il, assicura che entro il 2023 l'Italia potrà contare sui 35della terza e quarta rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "La Commissione europea ha approvato le modifiche, creando le condizioni per far passare la quarta rata da 16di euro a 16,5, avviando una fase che si completerà entro il 2023 e consentirà al nostro Paese di ricevere i 35della terza e quarta rata", ha detto Fitto durante le comunicazioni alla Camera.

... da aprile a giugno 2023, Tesla ha registrato un fatturato pari a 24,93di euro , ... c'è anche il nuovo Cybertruck finalmente in. Presentato ormai anni fa, dopo varie vicende e ...... per il 2023 era stata stimata una perdita di 3di dollari, ora si parla di 4,5. ... contando sul lancio dei nuovi modelli (come il Suv Explorer, in) e sul taglio dei prezzi. ...... ad un costo totale di oltre 30di dollari. I piccoli reattori modulari sono la soluzione ...della Georgia ha dovuto costruire un proprio impianto di saldatura per risaldare i moduli in,...Sky Italia compie 20 anni: una storia di innovazione e rivoluzione televisiva, 7305 giorni fa, ovvero il 31 luglio 2003 dalla fusione di TELE+ Digitale e Stream TV, Sky Italia iniziava le sue trasmiss ...Commercio e produzione globali stanno cambiando per sempre: la rivoluzione coinvolge scambi di beni da 32.000 miliardi di dollari. Innovazione, geopolitica ed economia green sono un triplo shock.