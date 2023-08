2 agosto Se Meloni ha cose chiare da dire | le dica

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 1 agosto 2023) Il presidente dell'associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna, Paolo Bolognesi, alla Stampa: "Questo anniversario è carico di speranza, grazie ai processi in corso a Cavallini e Bellini, condannati all'ergastolo in primo grado. Ma anche di inquietudine, per il clima politico e culturale"