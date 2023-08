14enne ucciso dopo essere stato travolto da un’auto pirata nel Veronese | conducente fugge senza prestare soccorso

(Di martedì 1 agosto 2023)haun ragazzo di 14 anni tra le 23,30 e la mezzanotte del 31 luglio. Ildella macchina ha lasciato a terra la vittimae proseguendo la sua corsa lungo un rettilineo nella zona di San Vito di Negrar, in Valpolicella (Verona). Secondo le prime ricostruzioni Chris Obeng, questo il nome del ragazzo, è originario del Ghana e stava camminando lungo la strada quando èinvestito. Il giovane èdal personale del 118 con ambulanza ed automedica prima ditrasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, dove è deceduto nella mattinata del 1 agosto per le lesioni provocate dall’impatto. Sul posto sono intervenuti anche i ...

Trasportato in gravissime condizioni a Verona all'ospedale di Borgo Trento, ilè morto poche ore dopo. Le indagini sono affidate alla polizia stradale.Un ragazzo di 14 anni, di origini ghanesi, è stato investito elunedì sera introno alle 23.30 a San Vito di Negrar, in provincia di Verona, lungo la strada ... ilè morto martedì mattina a ...Grave incidente stradale in Valpolicella dove un pirata della strada ha investito euna Negrar. L'incidente lungo la statale che attraversa la frazione di San ...

14enne ucciso dopo essere stato travolto da un’auto pirata nel Veronese, conducente fugge senza… Il Fatto Quotidiano

Ucciso a 14 anni da un'auto pirata. La polizia stradale sta indagando su quanto avvenuto intorno alle 23.30, in via San Vito, lungo la provinciale 12 dell'Aquilio a San Vito di ...Ridotto in fin di vita, il ragazzino è deceduto poche ore dopo in ospedale. È successo stanotte a San Vito di Negrar in Valpolicella (Verona): stava rientrando a casa dopo una partita a calcio con gli ...