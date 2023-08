1° agosto 1978 | il Boca Juniors vince la Coppa Intercontinentale

(Di martedì 1 agosto 2023) IllaCome nel caso del 1971 e del 1974, anche nel 1977 la detentrice delladei Campioni rinunciò a sfidare la vincitrice dellaLibertadores per aggiudicarsi la. Nel 1971 era stato l’Ajax, che aveva lasciato il posto al Panath?naïkos sconfitto dal Nacional di Montevideo. Nel 1974 era stato invece il Bayern di Monaco a lasciare l’onere della sfidaall’Atlético Madrid, vincitore sull’Indipendiente de Avellaneda. Mentre nell’edizione del 1977 fu il Liverpool ad “abdicare” a favore del Borussia Moenchengladbach, sconfitto dal. E, come nel caso della Super...

... aspetti storici e sociologici e sua evoluzione come fenomeno criminoso" () e "La mafia oggi e ... Gaetano Costa, ucciso nell'di due anni prima. Quanto a Palermo, lo stesso Costa, nelle ...... svoltasi nella capitale finlandese (luglio -1975) vide Henry Kissinger, divenuto il 56° ... col quale la Casa Bianca aveva rotto formalmente il 16 dicembre. Prima di incontrare Xi Jinping, ...Si occuperà, dal 1990 e per tutta la vita, che si spegne a Roma il 62019, di far crescere ... Dalrealizzò molte opere in tutta Italia, partecipando alla "X Mostra Internazionale di ...

Rideterminazione del contributo dovuto per il rilascio del permesso ... Altalex

Poesia Festival ‘23 prende il via sabato 19 agosto e proseguirà fino a domenica 15 ottobre con il consueto appuntamento estivo e autunnale che ospita nel territorio modenese il meglio della poesia ...L'11 agosto è stata ufficialmente riconosciuta come la data di nascita dell'hip hop, una delle più grandi rivoluzioni musicali, culturali e industriali degli ultimi decenni. Il Bronx è stato il labora ...