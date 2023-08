1° agosto 1926 | viene fondata l’ASC Napoli VIDEO

(Di martedì 1 agosto 2023) 1°: nasceL’Associazione Calcioil 1°del. Da quel giorno prende avvio la storia della squadra più gloriosa del sud Italia. L’unica in grado di competere con le potenze del nord rappresentate da Juventus, Inter e Milan. Dal 1964 diventa SSC. Con l’avvento del presidente Ferlaino e, soprattutto, l’acquisto di Diego Armando Maradona, scrive le pagine più importanti della sua storia. Due scudetti ed una Coppa Uefa con il primo tricolore diventato leggenda. Dopo il fallimento nel 2004, Aurelio De Laurentiis rilevò il club partenopeo. Con lui gli azzurri tornano a scrivere pagine importanti come il terzo campionato vinto della passata stagione. Il palmares della squadra campana ...

" Nasce la Società Sportiva Calcio Napoli. 1927 " Formazione dell'Esercito Popolare di ...Svizzera " festa nazionale in commemorazione della nascita della Confederazione Santi di oggi 1...Stasera martedì 1, andrà in onda su Rai 1 la serie tv Hotel Portofino. Nonostante la serie sia inglese , è ... ed è ambientata nel lontanonel Regno d'Italia , e ha come protagonista Bella ,...Ultime notizie SSC Napoli - Oggi primosi celebra la fondazione neldel Napoli . Un Compleanno speciale, da campioni d'Italia. E il primo striscione di auguri è apparso sul ponte del Rione Sanità, dal gruppo 'Anima Azzurra' che ...

Napoli, compleanno da campione d'Italia VIDEO | Serie A Calciomercato.com

Ad Armungia rivive lo studio di Emilio Lussu Il 5 agosto una speciale anteprima della IX edizione del Festival firmato L’Alambicco inaugurerà, all’interno dello spazio polifunzionale, l’apertura al pu ...Milano, 21 lug. E' morto, all'età di 96 anni, Tony Bennett, l'ultimo crooner americano. Nella sua lunghissima carriera il cantante ha vinto 20 Grammy Awards e ha realizzato 100 album. L'ultimo duetto ...