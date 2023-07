Zaki s’è già consegnato alla sinistra | è la star del centro sociale che festeggiò la morte di Berlusconi

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 31 luglio 2023) No, niente politica, per carità. Non voleva essere strumentalizzato dal governo didestra, Patrick, che ne aveva favorito la grazia da parte del presidente egiziano Al Sisi, aveva rifiutato il “passaggio” in Italia sull’aereo di Stato italiano e finanche le strette di mano con ministri dell’esecutivo che si erano adoperati per lui. Poi, dopo i primi giorni di festeggiamenti più o meno bipartisan, a Bologna, il dissidente egiziano si è già, anzi,ultra-che lo aspettava a braccia aperte per farne un idolo politico, non proprio bipartisan.delpiù estremista di Bologna Ed ecco che oggidebutterà in un dei ...