Zaki in visita al Bologna a Casteldebole | ' Sognavo di salutare i giocatori'

(Di lunedì 31 luglio 2023) Patrick, da poco tornato in Italia, ha fattooggi all'allenamento del. Lì ha incontrato l'allenatore Thiago Motta e tutti ipresenti, dichiarando che 'club ...

Patrick, da poco tornato in Italia, ha fattooggi all'allenamento del Bologna a Casteldebole. Lì ha incontrato l'allenatore Thiago Motta e tutti i giocatori presenti, dichiarando che 'club e ...A dodici giorni dalla grazia concessa dal presidente Al - Sisi,ha fattoal club che durante la detenzione gli ha più volte mandato messaggi di solidarietà. Alle 11 l'attività ha fatto il ...Karl Lauterbach, ministro della Salute tedesco inin Italia, è stato lapidario: " Se le cose ... Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti Patrickè stato graziato e torna in Italia:...

Zaki a Casteldebole, la visita al Bologna Fc: “Ho sognato a lungo ... il Resto del Carlino

Il Bologna lo aspettava e Patrick Zaki questa mattina è stato ospite del club rossoblù. Accompagnato dalla fidanzata, da un amico, dall'assessora allo sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi e da ...Il ricercatore egiziano ha incontrato Thiago Motta e i giocatori rossoblù. “Seguivo tutti i match, anche quando ero in prigione. Spero di andare preso al Dall’Ara” ...