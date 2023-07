La nazioneil Tricolore nato nel 1797 a Reggio Emilia che in questi 226 anni ha ... Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti Patrickè stato graziato e torna in Italia: la sua ...Mentre in Spagna una maggioranza per formare un nuovo governo non c'è, in Italia c'è chi, ... Comunista dichiarato, idee da centro sociale,è stato salvato da Meloni. E... Tutto è bene ......dei popolari spagnolima viene interrotto dalla folla che invoca la rivale interna del partito: 'Ayuso, Ayuso' Circa l'accordo tra il governo Meloni e Al Sisi sulla grazia concessa a, ...

Zaki festeggia il ritorno nel centro sociale anti-Cav ilGiornale.it

Il ricercatore rifiutò il volo di Stato, ma oggi sarà al Làbas, che fece il Funeral party per Berlusconi ...L'attivista egiziano Patrick Zaki è stato accolto a Bologna con una festa di benvenuto dopo la grazia ricevuta da Al Sisi. Zaki ha ricevuto la cittadinanza onoraria e ha rimosso lo striscione su Palaz ...