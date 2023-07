WWE | La D’Angelo Family iscrive il suo nome all’albo d’oro

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il team di Tonye Channing “Stacks” Lorenzo, arriva caricato al massimo a quest’incontro, regalandoci un match con una buona intensità. I due affrontano i campioni di coppia in carica, Gallus, ovvero Mark Coffey e Wolfgang, accompagnati Joe Coffey. I due detengono il titolo dal PLE Vengeance Day del 4 Febbraio, dove vinsero in un fatal 4-way tag team match che comprendeva anche Andre Chase e Duke Hudson e Elton Prince e Kit Wilson. Can @TonyDangeloWWE and @Channing WWE bring the #WWENXT Tag Team Titles home to #The?We find out right now at The #NXTGAB! pic.twitter.com/QKGB9jK4bx— WWE (@WWE) July 31, 2023 Il match parte subito con Wolfgang che carica Stacks all’angolo. E’ un dominio Gallus, soprattutto grazie all’aiuto fondamentale di Joe, che intromettendosi non da mai tempo di respirare agli avversari. E’ una pressa continua ...