WWE | Dominik Mysterio difende con successo dall’assalto di Wes Lee e Mustafa Ali

(Di lunedì 31 luglio 2023) Uno dei match titolati di stanotte, a NXT Great American Bash, ha vistore il suo NXT North American Championship sconfiggendo Wes Lee eAli in un Triple Threat match.si è portato a casa la vittoria con una frog splash e schienando Lee per il conteggio finale. Naturalmente,aveva al suo fianco la WWE Women’s World Champion Rhea Ripley. È stata coinvolta nel match diverse volte, riuscendo persino a schiantare Lee attraverso un tavolo e dare a Dom il suo titolo da usare come arma. Al suono della campana, Ali e Wes si scagliano entrambi su Dom, che esce e Rhea chiede di avere il suo titolo. Dom dice ad Ali di rilassarsi mentre Rhea si mette in mezzo, ma tempo di girarsi per il figlio di Rey, che si imbatte in Wes Lee. Dom ...

Dopo aver visto la prima sfida titolata per il suo North American Championship, sembra arrivare non molto lontano un nuovo avversario per il futuro di Dominik ...