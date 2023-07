WWE | Debutto particolare per Gable Steveson contro Baron Corbin con un post-match infuocauto

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il tanto attesodell’oro Olimpico di Tokyo 2020è finalmente arrivato. Messo sotto contratto dalla WWE quasi subito dopo le olimpiadi, sembrava inizialmente pronto a debuttare quasi da subito con tanto di draft nel main roster, ma gli impegni collegiali e la necessità di una migliore preparazione sul ring hanno fattoicipare questo primo. Draftato ad NXT nell’ultimo draft,ha cominciato ad apparire nello show bianco-oro fino a lanciare la sfida aper The Great American Bash. Dal canto suoda free agent si è stabilito ad NXT proprio per rilanciare la sua carriera e ritrovare se stesso, una ricostruzione la sua che passerà necessariamente da risultati importanti e ...

Dopo aver iniziato un feud con Baron Corbin, va finalmente in scena il primo match del campione olimpico sui ring della WWE ...Gable Steveson e Baron Corbin si sono scontrati ufficialmente in quel di NXT The Great American Bash: ecco cosa è successo.