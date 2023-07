WWE | Annunciati diversi match per la prossima puntata di NXT | con Lyra Valkyria vs Jacy Jayne come piatto forte

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 31 luglio 2023) Durante NXT Great American Bash, la WWE ha annunciatoincontri per il prossimo episodio dello show settimanale del brand giallonero. E’ arrivata soprattutto l’ufficialità divs, dopo la richiesta di Rhea Ripley di settimana scorsa nei confronti della prima. Le due sono arrivate anche alle mani durante il premium live event di ieri notte, compiacendo e non poco la WWE World Women’s Champion. @wwe just took out @Real, but @RheaRipley WWE is LOVING what she's seeing…#NXTGAB pic.twitter.com/dn2Bnz6lXI— WWE (@WWE) July 31, 2023 Un altro incontro confermato è quello tra Eddy Thorpe e Dijak, mentre lo Schism avrà una sorta di “interrogazione” interna, dopo quanto successo martedì scorso. ...