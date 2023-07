Wta Praga 2023 | programma | orari e ordine di gioco con Stefanini

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il, glie l’didella giornata di martedì 1° agosto al Wta di. Sul cemento della Repubblica Ceca, Lucreziaproverà a superare il turno, dopo l’eliminazione di Sara Errani. L’azzurra, n.102 WTA, affronterà al primo turno l’estone Kaia Kanepi, n.92 WTA, per la prima volta in carriera. Il match della 25enne è il primo dalle 11:00 sul Court 2. Sul centrale Palicova e Arango apriranno il, seguite da Knutson e Martincova, oltre che dalla sfida tra Kalieva e Noskova. In chiusura, Strycova contro Raina. La seconda testa di serie del torneo, la cinese Lin Zhu, n.38 del ranking, scenderà in campo sul Court 1 contro Wickmayer dopo la sfida tra Tig e Schmiedlova. Centre Dalle 11:00, B. Palicova – E. Arango A seguire, G. ...

Errani 7 - 5 3 - 6 6 - 4 È finito tra i rimpianti, all'esordio, il torneo diper Sara Errani. ... Un terzo set che i cultori dei luoghi comuni applicati alle cronacheassocerebbero alla forma ...Sara Errani perde all'esordio aldicontro la giapponese Nao Hibino che si impone 7 - 5 3 - 6 6 - 3 in due ore e ventinove minuti di gioco. Reduce dal duro 6 - 0 6 - 0 incassato a Palermo, la numero 119 al mondo sembra ......in tre set dopo due ore e 28 minuti(REPUBBLICA CECA) - Esordio con sconfitta per Sara Errani nel "Livesport Prague Open" (250 - montepremi 259.303) sui campi in cemento dello Sparta...

Sarita sciupa due set point nel primo e un vantaggio di 3-0 nel terzo dopo aver vinto il secondo. La giapponese troverà Hruncakova ...Sconfitta non facile, per come arriva, da digerire per Sara Errani. L'Italia perde la sua più celebre rappresentante al WTA 250 di Praga: a batterla è la giapponese Nao Hibino, proveniente dalle quali ...