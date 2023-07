Wta di Tennis | dopo la vittoria a Losanna | Cocciaretto balza al trentesimo posto

Leggi su ilfaroonline

Di lunedì 31 luglio 2023

Elisabetta in Classifica Generale Mondiale e si prende la 30esima posizione. E' il miglior piazzamento per le italiane. Guida la polacca Iga Swiatek, insieme alla bielorussa Aryna seconda e la kazaka Elena Rybakina terza. occupano le prime tre posizioni della invariata classifica Wta pubblicata oggi. Jasmine Paolini è al numero 50 (-3) e Camila Giorgi è 51esima (-1). Nella top 100 anche Martina Trevisan (numero 66) e Lucia Bronzetti (numero 72). Come riporta l'Ansa, l'exploit della settimana è della 19enne tedesca Noma Noha Akugue (n.142): +65 grazie alla finale giocata ad Amburgo, dove è stata sconfitta dall'olandese Arantxa ...