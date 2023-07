Warhol’s World | a Mantova una mostra tra estetica e stile di vita

Leggi su funweek

(Di lunedì 31 luglio 2023) La Galleria MAD di Lucia Quasimodo (Via Cavour 59,) annuncia per settembre l’esposizione. In programma dal 3 al 28, lavuole non solo condurre alla scoperta dell’dell’artista ma anche indagare attraverso la sua filosofia di, tra cultura alta e popolare. E oltre alle opere iconiche che hanno reso celebre il maestro della Pop Art, ci saranno fotografie originali anche inedite nella “Factory” degli Anni Sessanta e della sua visita a Roma nel 1977. Foto da Ufficio Stampa Frigerio Press In, inoltre, alcuni degli strumenti che Andy Warhol utilizzava nella sua attività o che facevano parte della collezione di oggetti che amava raccogliere in maniera compulsiva. Il vissuto di questo artista è una costante performance ...