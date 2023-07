Wanda Nara | come sta dopo il ricovero e le cure

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 31 luglio 2023)ha fatto preoccupare tutta la sua schiera di fan. La moglie di Mauro Icardi, infatti, sembra sia stata ricoverata con un’ipotesi di leucemia a cui sono seguiti ulteriori controlli e possibili. Maalcune settimane dal dilagarsi della notizia, arrivano nuove indiscrezioni circa la sua salute. Eccosta. L’indiscrezione è stata lanciata inizialmente dai media argentini,cheera improvvisamente sparita dai social facendo preoccupare i suoi fan. L’ex moglie di Maxi Lopez è finita in ospedale con un’ipotesi di leucemia. Ma solo qualche giorno più tardi è intervenuta personalmente sulla questione per mettere a tacere i pettegolezzi in un momento così delicato. E ...