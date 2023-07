Volo Francoforte-Catania dirottato a Malta | il pilota traccia una rotta fallica nel cielo siciliano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Un aereo partito dae diretto aè statosu, ilesegue la manovrano un simbolo fallico neldella città siciliana . Ilin questione, il Lufthansa LH306, ha attirato l'attenzione di molti utenti online per via della curiosa forma della. Tuttavia, come ha spiegato ildi voli commerciali Francesco Biondi, ciò è accaduto a causa...

...della Lufthansa questa meravigliosa dote Basta dare un'occhiata alla traiettoria del suoper ...per gli ordini arrivati mentre era alla guida di un areo della compagnia tedesca che da...Secondo quanto riporta Catania Today , la torre di controllo dello scalo non ha autorizzato l'atterraggio. Non è chiaro se il motivo sia legato alla situazione in cui ancora versa l'aeroporto dopo l'...Ma sta creando problemi anche agli addetti ai lavori e fra questi i piloti, come dimostra il caso delLH306 di Lufthansa che decollato daalle alle 12.48 dello scorso venerdì 28 ...

Volo da Francoforte a Catania dirottato su Malta: il pilota Lufthansa si arrabbia e traccia una rotta a forma di pene La Stampa

Dopo la comunicazione sull'impossibilità di atterrare all'aeroporto di Catania, il pilota decide di disegnare un messaggio per la torre di controllo.Non si è trattato di una protesta del pilota per essere stato dirottato da Catania a Malta, bensì di una semplice casualità dovuta alle raffiche ...