Volley Maschile Under 17 | straordinaria Italia | è campione d’Europa

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 31 luglio 2023) Scrivono la storia gli Azzurri di unTricolore sempre più vincente nel mondo. Lo hanno fatto ieri sera con la Bulgaria, ai Campionati Europei17. L’è uscita vittoriosa da una grande finale disputata con la Bulgaria e vinta per 3-1 (25-23, 25-19, 20-25, 25-20). E’ stato netto il percorso in competizione per gli Azzurri, che hanno avuto 9 vittore in altrettante gare disputate. Tornano in questo modo sul tetto continentale. Simone Porro è stato nominato MVP del torneo e miglior palleggiatore. Insieme a lui nel dream team anche Gianluca Cremoni (miglior opposto) e Lorenzo Ciampi (miglior centrale). La medaglia di bronzo è andata alla Spagna che nella finalina per il terzo posto si è imposta 3-1 (23-25, 25-17, 25-13, 25-14) sul Belgio. Il racconto della gara, il tabellino e le interviste ...