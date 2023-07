Volley | Italia dominatrice | siamo Campioni d’Europa in tutte le categorie riconosciute!

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 luglio 2023) Un vero e proprio dominio. Questo è quello che l’delsta esercitando sulle proprie avversarie a livello continentale. Uomini o donne fa poca differenza, così come non fa differenza se si parla di nazionali maggiori o giovanili. Un affermazione sostenuta da un dato senza precedenti: l’è al momento detentrice del titolo europeo in ognuna dellariconosciute dalla CEV. Un dato incredibile, che prende però contorni ancora più leggendari se si va ad analizzare i numeri. I titoli in questione sono ben 10: le nazionaline hanno infatti trionfato sia al maschile che al femminile agli ultimi Europei per lasenior, U22/21, U20/U19, U18 ed infine U17, con la vittoria arrivata solo ieri dagli uomini a Podgorica- Inutile ovviamente specificare come una ...