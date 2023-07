Volla | il sindaco ritira le dimissioni ma la città va verso il dissesto finanziario

Leggi su impresaitaliana

(Di lunedì 31 luglio 2023) Un lungo post deldi, Giuliano Di Costanzo, lascia l’amaro in bocca pensando al futuro della«A differenza di quanto si sta tentando di far credere, la Politica con la dichiarazione didi un Comune, compie un atto di grande coraggio, un gesto che va nella direzione della trasparenza e della chiarezza». Il primo cittadino di, Giuliano di Costanzo, ha informato i cittadini affidandosi ad un post diffuso sulla sua pagina social:lemavail. Una situazione particolarmente critica per, sul piano politico ed economico, che i cittadini saranno costretti a toccare con ...