Vlahovic-Napoli | arriva una rivelazione bomba in diretta | c’entra Osimhen

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ladel giorno riguarda Dusane Victor, rispettivamente centravanti di Juventus eIlsta lavorando sodo per prepararsi alla nuova stagione, con l’arrivo di Rudi Garcia al posto di Luciano Spalletti. Sarà difficile ripetersi, quasi impossibile guardando la storia del club partenopeo. Nemmeno con Maradona è mai successo il bis Scudetto per due anni consecutivi. Però sognare è lecito e Aurelio De Laurentiis in ogni intervista pone comunque l’asticella molto in alto. Se però ilsi vanta oggi di essere campione d’Italia, lo deve anche e soprattutto a Luciano Spalletti, che ha migliorato tutti i giocatori della rosa. Un giocatore in particolare è migliorato sotto la gestione Spalletti ed è Victor. I suoi primi mesi in ...

... ieri sera nel ritiro delè piombato l'agente del bomber nigeriano. Inutile dire che si ...papabili per il Paris Saint - Germain che quindi si restringerebbe (sorprese escluse) a Kane e. ...in prospettiva può diventare più forte del belga". Prandelli parla anche di Bonucci finito ... Mi aspetto tanto pure da Lazio e Roma, ma la squadra da battere per lo scudetto resta il". ...è arrivato per 80 milioni alla Juventus dopo aver segnato 49 gol a Firenze (coppe comprese)... essendo assolutamente determinante, a vincere lo scudetto adopo 33 anni: per lui De ...

Vlahovic-Napoli, arriva una rivelazione bomba in diretta: c'entra ... Spazio Napoli

Il d.s. dei bianconeri Cristiano Giuntoli vola a Londra per convincere il Chelsea. Ma c’è la grana Vlahovic: nessuno offre 70 milioni ...Blitz nel ritiro per il bomber e accordo sempre più vicino: per Vlahovic e la Juventus può essere la svolta attesa ...