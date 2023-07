Violentò una ragazza a Rimini dopo averle dato un passaggio | arrestato 35enne

(Di lunedì 31 luglio 2023) Avrebbe violentato unadi 20 anniaverla costretta a pagare la cocaina, con questa accusa un operaio di 35 anni, originario di Napoli e residente in provincia di Pesaro e Urbino, è statodalla squadra mobile diin esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di, Raffaella Ceccarelli, emessa a seguito delle indagini della polizia di Stato, coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani. L'operaio difeso dall'avvocato Alessandro Buzzoni ha respinto le accuse e sarà sentito dal giudice nell'interrogatorio di garanzia.

La ricostruzione dell'attuale manufatto, per cui sono stati utilizzati quasi tutti gli elementi costitutivi di quello precedente, testimonia la volontà dei borghigiani di conservarememoria ...Arrivati in località Baraccone, a San Didero, all'altezza del cantiere,cinquantina di manifestanti si sono travisati con cappelli e passamontagna.parte di loro, utilizzando un argano hanno ...1' di lettura 30/07/2023 -rissa tra 20enni è scoppiata ieri pomeriggio nel lungomare di Sottomonte ai bagni Due Palme. Sconosciute, al momento, le cause che hanno scatenato il violento alterco. Intorno alle 17 un gruppo di ...