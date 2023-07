VIDEO – Samardzic ma non solo | Inter | tanti fronti di mercato aperti

(Di lunedì 31 luglio 2023)uno dei giocatori che l’sta provando ad acquistare da qui alla fine della sessione estiva di. Il centrocampista dell’Udinese dovrebbe essere il primo in ordine cronologico, per gli altri Sky Sport segnala i profili: ecco ilDA PRENDERE – Nonostante manchinodiciannove giorni alla prima partita ufficiale, col Monza, l’è incompleta. Il primo acquisto dovrebbe essere Lazardall’Udinese, in un’operazione anche con Giovanni Fabbian. Poi ci si dovrà dedicare alle altre necessità, dai portieri fino all’attaccante. Questo ildi Sky Sport con tutti i dettagli dell’operazionee degli altri profili per l’. NB: ...

Il mercato dell'Inter sta rifinendo la squadra di Inzaghi. Il centrocampo si è arricchito di un incursore da gol come Frattesi e del giovane, rifinitore tecnico che può fare cose da 10 sulla trequarti. Ecco come cambierà la formazione dei ...Gli altri titoli di giornata: 'Lukaku, gialloe Giuntoli vola a Londra'; 'Chiesa atto di fede, no a 20 milioni arabi'; 'Musah 8° colpo Milan, che replica a'. Rassegna stampa, le prime ...Le notizie più importanti della giornata di calciomercato nel nostro ...

Vice di Calha o interno destro: Inter, ecco come giocherebbe Samardzic La Gazzetta dello Sport

Il procuratore ha bollato come false le ultime indiscrezioni circolate in merito all’operazione tra Inter e Udinese Dopo l’accelerata improvvisa dello scorso weekend per Lazar Samardzic, l’Inter sembr ...L azar Samardzic dovrebbe diventare presto un nuovo calciatore dell’Inter. Ma prima dovranno essere limati alcuni dettagli per una trattativa molto ben avviata, ma ancora d Leggi i contenuti Plus o ...