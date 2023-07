Video Atp Washington | Wu collassa in campo per il troppo caldo

(Di lunedì 31 luglio 2023) Momenti di paura per il tennista cinese nbsp;Yibing Wu,to in, per il, durante il match che stava conducendo per 4 - 1 nel primo set contro il giapponese nbsp;...

Momenti di paura per il tennista cinese nbsp;Yibing Wu, collassato in campo a Washington, per il troppo caldo, durante il match che stava conducendo per 4 - 1 nel primo set contro il giapponese nbsp;...Paura a Washington. Nel corso del primo turno del torneo500 in corso sui campi in cemento della capitale statunitense, Yibing Wu è collassato in campo. Il tennista cinese, a causa del troppo caldo, è letteralmente svenuto quando era avanti per 4 - 1 ...Sta facendo il giro del web ildel tennista Stan Wawrinka, sconfitto nella finale del torneo di tennisdi Umago da Popyrin e scoppiato in lacrime durante il discorso al pubblico. 'Scusate, so che è così stupido piangere, ...

Video, Wawrinka perde a Umago e scoppia in lacrime La Gazzetta dello Sport

Oramai siamo in estate inoltrata, ma come di consueto il mondo della racchetta continua a viaggiare senza soluzione di continuità. L’inizio del mese di agosto, infatti, si traduce tennisticamente nell ...Lo statunitense numero 9 al mondo Taylor Fritz ha vinto il torneo Atp di Atlanta battendo l'australiano Aleksandar Vukic per 7-5 6-7(5/7) 6-4. (ANSA) ...