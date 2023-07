VIDEO ? Gosens-Dumfries | che siparietto! Tutta questione di… gol!

La dirigenza dell' Inter prosegue il lavoro alla ricerca di un esterno, vista la possibile partenza di] in direzione Bundesliga, con le perdite a parametro zero di Skriniar e D'Ambrosio e l'acquisto di Bisseck dall'Aahrus, servirebbe un laterale giovane in grado di alternarsi con Di Marco ...Allora, reduce dalla finale di Champions, autore del cross perche ha rappresentato l'occasione mancata, ecco Raoul Bellanova, dell'Inter. In queste foto eli vediamo baciarsi, tutto ......in assoluto nel match terminato in parità grazie al gol allo scadere di Candreva Ildi ... Al 6' l'Inter passa in vantaggio con: il tedesco parte in posizione regolare dopo la sponda aerea ...

Inter, i convocati per il Giappone: prima chiamata per Cuadrado, c'è ... Calciomercato.com

Gosens continua a lavorare con i compagni e l’Inter in Giappone, ma si dedica anche a un nuovo ruolo: ecco il video che lo dimostra. FOTOGRAFO - La tournée estiva in Giappone procede per l’Inter che m ...L'Inter è pronta scendere in campo nella tournée giapponese contro l'Al-Nassr dell'ex Brozovic. Si tratta della prima gara (a Osaka), poi sfiderà anche il Psg a Tokyo il primo agosto, sempre live su S ...