Victoria De Angelis | il Senza veli di fine luglio su Instagram

(Di lunedì 31 luglio 2023)di? Sì, grazie. PerDe, il #freethenipple non è una novità. La bassista dei Måneskin ha spesso condiviso fotobra, e questa è una vera e propria tendenza. Ovviamente, per superare la censura di, sì alle stelline. “Ciao ciao”, ha scritto a corredo dello scatto, che ha ottenuto quasi 700.000 interazioni in nemmeno un giorno dalla pubblicazione suDeinsu: la foto Reduce dai concerti di San Siro e di Roma – la Capitale ha avvolto i Måneskin in un abbraccio indimenticabile –Deha condiviso qualche ...

" Bla bla bla " non è solo una delle canzoni più applaudite al concerto dei Maneskin, ma anche una radiografia perfetta di Damiano David,De, Thomas Raggi e Ethan Torchio che vanno ...Dopo la doppia data romana (qui la nostra recensione) , i Maneskin conquistano anche Milano con il concerto doppio a San Siro, lunedì 24 e martedì 25 luglio . Damiano David,De, Thomas Raggi e Ethan Torchio sono tornati ancora una volta in Italia. La prima data, di cui potete vedere qui sotto le foto e la scaletta, nonostante la pioggia e il maltempo, si ...Stasera a Milano la seconda data sold out della band romana dei record composta da Damiano David,De, Thomas Raggi e Ethan Torchio. Come per gli altri eventi, il gruppo si esibirà ...

Victoria De Angelis, baci e tenerezze a Roma: è amore con Luna Passos Vanity Fair Italia

Un’amore ormai sotto la luce del sole quello tra Victoria De Angelis e la fidanzata. Un’estate d’amore: per Victoria De Angelis e Luna Passos la luna di miele continua, spostandosi di città in città a ...Spesso, longilineo, morbido e grintoso: ecco come realizzare il trucco occhi secondo la bassista dei Måneskin, icona di coolness e irriverenza ...