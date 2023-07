Vicenza | croce del campanile cade e distrugge auto

(Di lunedì 31 luglio 2023) Oltre 50 interventi dei vigili del fuoco per il maltempo della notte scorsa, soprattutto nel basso vicentino. A Longareladelsopra un'. Numerosi in Veneto gli alberi ...

Oltre 50 interventi dei vigili del fuoco per il maltempo della notte scorsa, soprattutto nel basso vicentino. A Longare cade ladel campanile sopra un'auto. Numerosi in Veneto gli alberi abbattuti, i danni alle coltivazioni, gli allagamenti e i danneggiamenti a tetti e coperture. Il governatore Zaia ha fatto sapere che ...... dati da incubo 'Vabbè che nostro Signore dice: 'Ognuno prenda la propria'....ma non questa però', ha raccontato il sacerdote, don Paolo Facchin, che al Giornale diha aggiunto: 'adesso ...Ancora danni legati al maltempo in Veneto. Forti raffiche di vento sarebbero alla causa del distacco dellain ferro che sovrasta il campanile di Longare, in provincia di. Laè crollata al suolo finendo sull'auto parcheggiata del parroco. Il pesante manufatto in ferro fortunatamente non ha ferito nessuno, ma la vettura è semi - distrutta, come vediamo ...

Vento stacca la croce dal campanile e distrugge l'auto del parroco. l forte maltempo che ha colpito a ripetizione il Veneto ha fatto crollare l'altra notte una grande croce in ferro posta in cima al ..."Per un po' andrò in bicicletta" ha dichiarato il sacerdote, scherzando sul fatto che i parrocchiani penseranno si tratti di un 'segno divino' ...