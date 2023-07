Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 luglio 2023)DEL 31 LUGLIOORE 17.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1NAPOLI PER UN VEICOLO IN FIAMME LUNGHE CODE ALTEZZA FERENTINO DIREZIONE NAPOLI, AL MOMENTO TRAFFICO BLOCCATO ED USCITA CONSIGLIATA ANAGNI FIUGGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA, NOMENTANA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA LE UASCITE TUSCOLANA ED APPIA SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO LA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI ...