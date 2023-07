Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 luglio 2023)DEL 31 LUGLIOORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-E’ STATO DA POCO RIMOSSO UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO UN CAMION TRA ATTIGLIANO E ORVIETO, PERMANGONO CODE PER 9 KM SUL TRATTO INTERESSATO: ATTENZIONE ANCHE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE, DOVE E’ SEGNALATO FUMO PER UN INCENDIO TRA COLLEFERRO E ANAGNI, E SULLA A12 DOVE PER MATERIALI DISPERSI SU STRADA CI SONO CODE SULLA COMPLANARE DI IMMISSIONE VERSO L’AUTOSTRADA-FIUMICINO IN DIREZIONE. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-FIRENZE LA CIRCONE PERMANE RALLENTATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI GUASTO ALLA LINEA TRA ORVIETO E CIVITELLA ...