Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 luglio 2023)DEL 31 LUGLIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADUE INCIDENTI STANNO PROVOCANDO PROBLEMI ALLA CIRCONE SULLA A1 FIRENZE-: IL PRIMO CREA INCOLONNAMENTI TRA ATTIGLIANO E ORVIETO VERSO FIRENZE, L’ALTRO IN DIREZIONE OPPOSTA TRA ORTE E MAGLIANO SABINA; ATTENZIONE ANCHE SULLA PONTINA DOVE UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI BORGO ISONZO IN DIREZIONE DI LATINA; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-FIRENZE LA CIRCONE PERMANE RALLENTATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI GUASTO ALLA LINEA TRA ORVIETO E CIVITELLA D’AGLIANO; I TRENI DELL’ALTA VELOCITA’ SONO DEVIATI SULLA TRATTA REGIONALE TRA CHIUSI E ORTE, CON ...