Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2023 ore 09 | 45

(Di lunedì 31 luglio 2023)DEL 31 LUGLIOORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: A CAUSA DI UN INCIDENTE CON TAMPONAMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO A VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO; INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA, ANCHE IN QUESTO CASO RACCOMANDIAMO AL DOVUTA ATTENZIONE; E PROPRIO IN CARREGGIATA ESTERNA IL TRAFFICO E’ INTENSO, CON CODE A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; SULLA STESSA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE IN ENTRATA SEGNALIAMO INFINE CODE SULLA-FIUMICINO, TRA VIALE ISACCO ...