Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 luglio 2023)DEL 31 LUGLIOORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONESUD, DOVE CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO; CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI; SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA PONTINA E-FIUMICINO, SU QUESTO TRATTO SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE; RESTIAMO SULLA PONTINA DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO A PARTIRE DA VIA DEI RUTULI FINO A CASTEL DID ECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA ...