Verstappen ora può davvero vincerle tutte Ferrari in vacanza con buone sensazioni dal Belgio | ma non basta

(Di lunedì 31 luglio 2023) Questo può essere il più grosso dominio di sempre, lo dicono i numeri e quelli non mentono mai. Al giro di boa del Mondiale di F1 la dura, durissima realtà è che Maxha già vinto il suo terzo Mondiale, anche se per l’aritmetica dovrà aspettare qualche gara, di questo passo non di più di quante sono le dita di una mano. Otto vittorie di fila, dieci in tutto, due secondi posti nelle dodici gare fin qui disputate, contando le sprint e i giri veloci ha lasciato per strada appena ventidue punti sul totale assegnabile di 336. 314 punti in classifica piloti, quasi il doppio di chi insegue, il compagno Sergio Perez, che sulla carta ha sì la stessa macchina, ma la simbiosi e la resa raggiunta dall’olandese è qualcosa che va oltre l’umano e gli consente di partire da qualsiasi posizione possibile della griglia e andare a vincere. In, ...