Verratti | l’Al-Hilal sfida l’Al-Ahli per il centrocampista

(Di lunedì 31 luglio 2023)araba per assicurarsi Marcosi inserisce nella trattativa per ilper sfilarlo alIl futuro di Marcoè sempre più vicino all’Arabia Saudita: ilitaliano, dopo 10 stagioni al PSG, è finito nel mirino di mercato di più di un club saudita. Come riportato da L’Equipe,si sarebbe inserito nella trattativa tra l’azzurro e. Il tecnico delnelle prossime ore dovrebbe cercare di convincerlo ad accettare l’offerta.

Commenta per primo' Arabia Saudita tenta Marco: non solo- Hilal, come riferisce'Equipe anche- Ahli ha presentato un'offerta per il centrocampista del PSG .Il tecnico Jaissle proverà a convincere il giocatore PARIGI (FRANCIA) - Marcosempre più oggetto del desiderio del calcio saudita. Stando a "'Equipe", dopoHilal ancheAlhi è pronto a farsi avanti per il centrocampista italiano del Paris Saint Germain e ...... la cessione di Messi,'addio sempre più vicino di Mbappé e ...'addio sempre più vicino di Mbappé e forse anche quello di. ... Cliccando su PIÙ INFO si è direttisito dell'operatore per ...