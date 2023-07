Verratti-Al Hilal | manca l’ok di Al Khelaifi | le ultime

Sfida araba per assicurarsi Marco: l'Al -si inserisce nella trattativa per il centrocampista per sfilarlo all'Al - Ahli Il futuro di Marcoè sempre più vicino all'Arabia Saudita: il centrocampista italiano, ...Commenta per primo L' Arabia Saudita tenta Marco: non solo l'Al -, come riferisce L'Equipe anche l' Al - Ahli ha presentato un'offerta per il centrocampista del PSG .Il tecnico Jaissle proverà a convincere il giocatore PARIGI (FRANCIA) - Marcosempre più oggetto del desiderio del calcio saudita. Stando a "L'Equipe", dopo l'Alanche l'Al Alhi è pronto a farsi avanti per il centrocampista italiano del Paris Saint Germain e ...

Verratti paperone d'Arabia: all'Al Hilal per 52 milioni a stagione Today.it

La Juventus continua a lavorare per portare a Torino Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha l’accordo economico con i bianconeri, ma senza la cessione di Dusan Vlahovic l’ex Inter difficilmente ...Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...