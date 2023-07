Venezia | Unesco vuole includerla in lista siti in pericolo

(Di lunedì 31 luglio 2023) Cacciari: "non parli a vanvera e tiri fuori i soldi per opere che servono", patrimonio mondiale dell’umanità dal 1987, potrebbe essere inserita dall’nelladeiin. In vista della riunione dei 21 Stati membri del Comitato mondiale per il patrimonio dell’organizzazione, gli esperti dell’propongono di “iscriveree la sua laguna nelladel patrimonio mondiale a rischio”, riporta Le Figaro citando un documento pubblicato dall’organizzazione con sede a Parigi. Al centro della raccomandazione degli esperti, c’è la gestione del turismo di massa, lo sviluppo urbano fatto senza valutazione di impatto, le imbarcazioni a motore e, più?in generale, i problemi ambientali della laguna. ...

