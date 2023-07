Venezia | Unesco lancia l' appello | Va inserita tra i Patrimoni dell' umanità in pericolo

(Di lunedì 31 luglio 2023)dovrebbe esserenella lista deiin. A richiederlo è stato l’che ha sottolineato come “il continuo sviluppo, gli impatti dei cambiamenti climatici e del turismo di massa rischiano di provocare cambiamenti irreversibili all’eccezionale valore universale”a città. Il World Heritage Centre, ramo, ha raccomandato l’iscrizione “nell’elenco deiin”: inserimento che potrà essere messo in atto solo dopo la votazione, prevista a settembre, degli Stati membri’organizzazione.

L'raccomanda di inserirenella lista del patrimonio mondiale in pericolo, dato che per lottare contro il deterioramento del sito a causa del turismo di massa e del cambiamento climatico ...L'ha raccomandato di inserire la città ditra i patrimoni dell'umanità in pericolo . A lanciare il monito è il World Heritage Centre, la branca dell'organismo delle Nazioni Unite . Per l'...La domandaClimate change e turismo rischiano di provocare cambiamenti irreversibili L'raccomanda di inserirenella lista dei Patrimoni dell'umanità in pericolo. "Il continuo sviluppo, gli impatti dei cambiamenti climatici e del turismo di massa rischiano di provocare ...

Unesco: "Inserire Venezia nella lista dei patrimoni a rischio" TGCOM

Venezia è da inserire urgentemente nei patrimoni dell'umanità in pericolo: secondo Unesco, il cambiamento climatico rischia di farla sparire.Roma, 31 lug. L'Unesco ha raccomandato oggi di aggiungere Venezia nella lista dei siti del patrimonio mondiale ritenuti in pericolo, affermando che le autorità italiane devono… Leggi ...