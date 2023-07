Varsavia | la minaccia della Wagner e il corridoio di Suwalki

Leggi su formiche

(Di lunedì 31 luglio 2023) Per troppi anni, europei e asiatici hanno declassato i timori dial rango di piagnisteo revanscista, o peggio di “vittimismo strumentale”. Oggi, esaminando gli interessi nazionali in ballo e le rispettive politiche di allargamento, possiamo affermare che quello polacco non è proprio classificabile come infondato allarmismo. La narrazione e l’interpretazione del conflitto da parteRepubblica di Polonia rimandano all’asserzione delle Muse nel proemio del poema cosmogonico e teogonico di Esiodo. “Esse sanno dire molte menzogne simili al vero, ma anche cantare cose vere quando vogliono”. Mentre l’intero voivodatoMasovia si prepara alle sirene che suoneranno il 1° agosto, alle 17:00 (l’ora W), in onore del 79° anniversario dello scoppioRivolta di, Mateusz Morawiecki ...