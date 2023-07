Il materiale è stato sequestrato e al turista è rimasta una denuncia e una multa di mille euro. In Sardegna vige una legge regionale che vieta espressamente il prelievo di ciottoli, sabbia, rocce e ...... in vacanza in Sardegna con moglie e figli al seguito, ieri pomeriggio ha raccolto e messo in borsa 1 kg di ciottoli di quarzo dalla spiaggia di La Ciaccia, a), e per questo è ...... prontamente inoltrata alla Sala Operativa di, gli agenti del Comando Stazione Forestale di Castelsardo sono intervenuti presso la spiaggia di La Ciaccia in comune di, dove era ...

Valledoria (Sassari), ruba ciottoli da spiaggia: denunciato e multato TGCOM

Le pietre erano state riposte con cura dentro un sacchetto richiudibile. Bottino sequestrato e 1000 euro di multa per un turista italiano ...Il turista è stato denunciato da altri bagnanti. Colto in flagrante ha provato a difendersi: "Volevo farci giocare i bambini" ...