Vaccino Covid induce la creazione di proteina Spike tossica | reazioni avverse come trombosi | miocarditi ed epatite | lo STUDIO sul Fortune Journals

Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Attualitàanti, Toti: 'Nelle ultime due settimane intercettate 7.402 persone, tra gli ...Grafenite miocardosa e la presunta sindrome di Otadratir sarebbero due delle patologie che contratte da un'infermiera non meglio specificata a causa delcontro il. Forse un meme, sicuramente una presa in giro, che qualcuno, però, ha presto troppo sul serio tra un post su Facebook e l'altro. Non esiste nessuna grafenite miocardosa e ...L'omicida ha anche consegnato un foglio scritto di suo pugno: "La massoneria è coinvolta nella vicendae che ilcontiene sostanze dannose per la salute, dispositivi elettronici talmente ...

Uccide la cognata in casa, i deliri nella confessione su massoneria, Covid e microchip nei vaccini: «Se sto male è ... Open

Divoc, le premiazioni del concorso dedicato ai non vaccinati contro il Covid-19 ideato dal filosofo friulano Emanuele Franz ...Francesca Partenello: «In Italia la popolazione ha la fondata pretesa di utilizzare i farmaci migliori, ma il budget per il settore farmaceutico non è sufficiente ...