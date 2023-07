Usare il Telepass aiuta il clima | evitate 61mila tonnellate di anidride carbonica

(Di lunedì 31 luglio 2023) Oltredirisparmiate all’ambiente in un solo anno grazie al telepedaggio. A misurare l’effettosulla mobilità in Italia è uno studio condotto dal Sustainability Lab dell’Università Ca’ Foscari di Venezia prendendo in considerazione il 2022, anno un cui il traffico sulle nostre autostrade è tornato ai livelli pre-pandemia. Un’altra dimostrazione di come viaggiare, muoversi in modo “smart” grazie alla tecnologia permetta non solo di ottimizzare i tempi, saltando inutili code al casello, ma anche di inquinare di meno perché non vi è fermata per il ritiro e per il pagamento del biglietto autostradale. Non per nulla la stessa Unione europea, consapevole che i trasporti sono responsabili di un quarto delle emissioni di gas a effetto serra tra i suoi Paesi membri, ...

Può essereusato fino a fine ottobre per il carburante o per la ricarica elettrica, con un tetto massimo a 35 euro. I Mondiali del '90 L'alleanza tra la Figc eè stata siglata il primo ...22)Google: mossa estrema contro gli attacchi hacker "VietatoInternet" (La Stampa, pag. 27)... 23): svolta nella governance Benedetto lascia, nuovo vertice (Il Sole 24 Ore, pag. 14)Gruppo ...Non serve alcuna apposita attivazione per poterilanche in Croazia . Per poter pagare i pedaggi delle autostrade croate usando il sistema automatico europeo è sufficiente avere l'...

Arriva il Telepass azzurro, passare il casello con la spinta della Nazionale la Repubblica

Ecco, dunque, quali sono tutti i segreti da conoscere sul Telepass Europeo; dove si può usare, quali sono i costi e come fare per averlo… LEGGI ANCHE: Telepass, come funziona e quanto costa: 4 cose da ...Da domani disponibile il dispositivo con i colori della nostra rappresentativa, dopo l’accordo tra la società del telepedaggio e la Figc ...